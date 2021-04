Politieagent die mogelijk chantabel is, moet dat gaan melden

Vishande­laar die corrupte politieman Apeldoorn­se gelovigen liet schaduwen, gaat in hoger beroep

2 april De rijke vishandelaar Elias B., die een celstraf kreeg voor omkoping van een politieman om twee oud-leden van de geloofsgemeenschap Noorse Broeders te schaduwen, gaat in hoger beroep. Dat meldde de rechtbank in Zwolle vrijdag. Inmiddels heeft een van de slachtoffers van die schaduwoperatie in Apeldoorn een nieuwe aangifte tegen B. ingediend.