Politiebaas razend over rellen bij De Goffert: ‘Meerdere collega’s en paarden zijn gewond geraakt’

Grootste drugsopera­tie ooit in Turkije: ‘Çetin G. zegt dat hij met hulp van Nederland­se agenten vluchtte’

16 oktober De Schiedamse drugsbaron Çetin G. zou in 2016 Nederlandse politieagenten hebben omgekocht die hem hielpen vluchten naar Turkije. Dat vertellen twee Turkse hoofdofficieren van justitie die het onderzoek Operatie Moeras hebben geleid - ‘de grootste drugsoperatie in de geschiedenis van de Turkse Republiek’. Maandag begint in Ankara het enorme strafproces tegen G. en 72 medeverdachten.