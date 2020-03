Politiebewaking bij fabrikant die ‘voorlopig medicijn’ tegen corona maakt

Waarom het pand wordt bewaakt, is nog niet helemaal duidelijk. ,,De politie is daar aanwezig in verband met een verdachte situatie.” Wat de verdachte situatie precies inhoudt, wilde een woordvoerder niet kwijt. Ook is onbekend om hoeveel politie-eenheden het gaat. Volgens Omroep Flevoland zou het gaan om een auto op elke hoek, met voornamelijk agenten in burger.

Het bedrijf zelf wil er helemaal niets over kwijt: ,,Geen reactie”, aldus een woordvoerder van Ace Pharmaceuticals.



Mogelijk is de verdachte situatie ontstaan vanwege het medicijn chloroquine dat door het bedrijf wordt geproduceerd. Voor de behandeling van de ziekte Covid-19 bestaan nog geen geregistreerde medicijnen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het voorlopige behandeladvies chloroquine opgenomen, een medicijn dat ook gebruikt wordt tegen malaria. Dit medicijn zou een anti-virale werking hebben.



Het middel is getest op een aantal coronapatiënten in China en zij knapten sneller op dan patiënten die het medicijn niet kregen. In dat land werd wel gewaarschuwd voor bijwerkingen, zoals misselijkheid en diarree.