Politiebond bezorgd om ‘hete winter’ met grootschalige klimaatacties

Zaterdag werd voor de vierde keer dit jaar de Utrechtsebaan van de A12 in Den Haag geblokkeerd. ,,De eerste keer, afgelopen zomer, waren we met een paar mensen. Nu al met 300 demonstranten’’, zegt Lucas Winnips van XR, zoals Extinction Rebellion wordt afgekort. ,,Mensen maken zich zorgen om het klimaat. Binnen afzienbare tijd zijn we met duizenden. We willen dag in dag uit op de voorpagina met onze vreedzame acties.’’ 150 mensen werden zaterdag aangehouden. Bij de actie op Schiphol begin deze maand werden 400 demonstranten opgepakt.

Elite

XR vindt dat de overheid niet eerlijk is over de gevaren van klimaatverandering en wil dat de uitstoot van CO 2 al in 2025 nul is. Massale arrestaties, het liefst met duizenden tegelijk, zijn onderdeel van de strategie. ,,Alleen dan zal de elite luisteren. Maak ze ongerust, raak ze waar het pijn doet, alleen dan praten ze met je’’, zei Roger Hallam, de Britse oprichter van de internationale milieugroepering drie jaar geleden bij de start van XR in Nederland.

XR heeft inmiddels duizenden sympathisanten. De mislukte klimaattop in Egypte en de tientallen acties van afgelopen maanden - van bezettingen tot vastplakacties in musea - hebben de animo verder aangewakkerd.

Onaangekondigde acties een probleem

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond maakt zich grote zorgen. ,,Deze onaangekondigde acties zijn een probleem. We moeten mensen uit de reguliere dienst oproepen, dat houdt in dat je elders niet bent. Met iedereen die aangehouden wordt ben je nog vier uur bezig voor ze met een boete op zak weer gaan. Als deze acties duizenden demonstranten trekken, heb je dagenlang werk.’’

Struijs heeft gesproken met XR. ,,Ze bereiden zich voor op een groter en breder offensief het komende halfjaar. Volgende week hebben we overleg met de minister: hoe gaan we dit in godsnaam aanpakken? Onze politiemensen zijn uitgewoond. Dit gaat de boel ontregelen de komende tijd. Ze zijn door het wereldwijde milieuprobleem erg gemotiveerd en gedreven. Er staat ons een hete winter te wachten, zoals ze dat ironisch zeggen.’’