Politiebonden willen weer praten over cao, maar blijven actievoeren

Ongeopende brief aan Otto Frank gaat onder de hamer in Amstelveen

16:38 Een ongeopende brief van een verzekeringsmaatschappij, geadresseerd aan Anne Franks vader Otto, wordt op 21 september geveild in Amstelveen. Het gaat om een vrij dikke brief die in 1942 naar het huis van de familie Frank aan het Amsterdamse Merwedeplein zou zijn gestuurd, toen het gezin al was ondergedoken.