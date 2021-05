Politiebus rijdt voetganger aan bij coronaprotest Barneveld

Kleine 100 demonstran­ten breken met geweld door ME-linie heen in Barneveld: ‘Onaccepta­bel en schokkend’

8 mei In Barneveld is het zaterdag tot een gewelddadige confrontatie gekomen tussen de Mobiele Eenheid (ME) en demonstranten tijdens een protestmars van actiegroep Police for Freedom. De demonstranten braken met geweld door een ME-linie heen nadat hun de toegang tot het dorpscentrum was ontzegd. ,,Onacceptabel, ik ben geschokt‘’, zegt burgemeester Jan Luteijn.