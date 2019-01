Politiechef Aalbersberg krijgt Zilveren Medaille van Amsterdam

De politiechef kreeg deze onderscheiding tijdens zijn afscheid van de Amsterdamse politie in het Koninklijk Instituut voor de Tropen vanwege zijn grote bijdrage aan de veiligheid in de stad en het behartigen van de belangen van Amsterdam en zijn bewoners.



Aalbersberg was sinds zijn afstuderen van de Politieacademie in 1981 werkzaam bij de Nederlandse politie, met name op het gebied van inlichtingen en de bestrijding van georganiseerde misdaad.



Vanaf 2011 was hij chef van de politie-eenheid Amsterdam. In die hoedanigheid was hij onder meer eindverantwoordelijk tijdens de troonswisseling en het optreden van de politie bij het steekincident op het Centraal Station vorig jaar.