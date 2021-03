‘Politiehonden in opleiding nog steeds mishandeld met stokken en stroomschokken’

Politiehonden die bij particuliere verenigingen in opleiding zijn, worden nog steeds mishandeld met schoppen, stokslagen en stroomapparatuur. Dat zeggen verschillende klokkenluiders tegen onderzoeksprogramma Zembla , dat ook beschikt over beelden van mishandelingen. Eerder beloofden de verenigingen beterschap.

Het gaat om politiehonden die eerst worden getraind bij ruim 350 particuliere clubs, voordat de politie de gecertificeerde dieren koopt voor actieve dienst.

Klokkenluiders binnen de overkoepelende Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) klappen vanavond in een uitzending van Zembla uit de school over de misstanden.

Het programma beschikt over actuele videobeelden van mishandelingen bij een Brabantse KNPV-vereniging. Daarop is te zien dat de honden in opleiding worden geslagen met een stok en een slipketting. Ook loopt een trainer naast een hond met een veedrijver, waarmee elektrische schokken kunnen worden toegediend.

De voorzitter van de Brabantse vereniging erkent de mishandelingen. Die zijn volgens de voorzitter nodig, omdat ‘je de honden anders niet de baas kunt’.

Politiehond.

De klokkenluiders stellen dat het incident niet op zichzelf staat. Nog steeds worden op grote schaal opleidingshonden mishandeld, zeggen ze. De voorzitter van de Brabantse vereniging zegt dat de politie er zelf getuige van is als ze komt kijken om honden te kopen.

Toch wordt niet ingegrepen, omdat er volgens de bronnen een verwevenheid is tussen de politie en de KNPV. De politie neemt bijna al haar honden af van de verenigingen die lid zijn. Hondengeleiders van de politie trainen ook bij de KNPV en politiemensen bekleden er bestuursfuncties. Daardoor zou de politie niet voldoende optreden tegen dierenmishandeling.

Belangenverstrengeling

Tegen Zembla ontkent de Nationale Politie dat sprake is van belangenverstrengeling. Volgens de politie staat het individuele agenten vrij lid te zijn van een vereniging of daar een bestuursfunctie te bekleden. ,,Er is geen sprake van een formele relatie.’’

De Nationale Politie vindt het wel ‘onwenselijk’ als er politiemensen zijn, die op de hoogte zijn van mishandelingen maar dat niet melden. Als daarvoor aanwijzingen zijn, zal tegen hen worden opgetreden, laat de organisatie weten.

Eerdere onthullingen over mishandeling van politiehonden in opleiding door televisieprogramma’s RamBam (2018) en Undercover in Nederland (2020) deed demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) af als ‘incidenten’.

Een Mechelse herder in opleiding.

De KNPV beloofde vorig jaar dierenmishandeling aan te pakken. Maar volgens bronnen van Zembla maken veel KNPV-leden zich er nog steeds schuldig aan.

Illusie

Wil Blaas, voorzitter van het landelijke hoofdbestuur van de KNVP, zegt dat hij sinds zijn aantreden in augustus 2020 geen meldingen van dierenmishandeling heeft binnen gekregen. Maar op de vraag of dat betekent dat er binnen de KNVP geen dierenmishandeling is, antwoordt hij: ,,Nee, dat zou een illusie zijn.’’ De KNPV start in ieder geval een onderzoek naar de Brabantse vereniging.

Vanaf 1 juli is het gebruik van stroomapparatuur bij honden die worden opgeleid verboden. Maar politie en Defensie mogen de honden waar ze al mee werken wel met stroom blijven trainen. Omdat het volgens minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) ‘niet altijd mogelijk is met stroom opgeleide honden in te zetten zonder het gebruik van stroom’.

