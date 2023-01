Politiek trekt zich kloof tussen stad en platteland aan: ‘Er is veel meer dat ons verbindt dan ons scheidt’

Uit het onderzoek onder zo'n 2000 burgers en boeren bleek dat bijna 60 procent van de Nederlanders en ruim 85 procent van de boeren een kloof tussen stad en platteland zegt te voelen. Soortgelijke percentages worden ook bereikt bij de ervaren kloof tussen de Randstad en de rest van het land. Ook blijkt uit de resultaten dat met name boeren totaal geen vertrouwen hebben in de landelijke politiek. Een overgrote meerderheid van de boeren en burgers vindt dat de politiek beter zou moeten luisteren naar de zorgen van het platteland.

Van der Wal (VVD) zegt de zorgen van de boeren te begrijpen. ,,We leggen heel veel op hun bordje en vragen veel van de sector.” De minister, die zelf buiten de Randstad woont, hoort in haar omgeving scepsis over bijvoorbeeld de Haagse stikstofplannen. ,,Ik merk en voel dat mensen het idee hebben: ze kunnen het daar wel bedenken, maar zo werkt het in de praktijk niet.”

Quote Ik merk en voel dat mensen het idee hebben: ze kunnen het daar wel bedenken, maar zo werkt het in de praktijk niet Christianne van der Wal, stikstofminister

De plannen zijn wel nodig, aldus Van der Wal. Volgens haar moet de stikstofcrisis worden aangepakt, omdat het onder meer ten koste gaat van de woningmarkt en de Nederlandse concurrentiepositie. Wel benadrukt ze het belang van een leefbaar platteland. ,,Het verenigingsleven, het met elkaar doen, dat er een supermarkt en een bushalte is: dat is zó belangrijk.”

Kaag: resultaten boeken

Ook minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) sprak zich uit over het onderzoek. Wat haar betreft kan het wantrouwen van het platteland richting de politiek alleen worden weggenomen door ‘resultaten te boeken’ voor mensen. ,,Door verandering teweeg te brengen. Dat zijn trage processen, dat is niet van de ene op de andere dag bereikt. Maar dat is uiteindelijk wat weer vertrouwen zal herstellen.”

Ook op sociale media wordt vrijdag druk gediscussieerd over de enquêteresultaten. Tweede Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks) noemt de tegenstelling tussen stad en platteland een ‘simplificatie’. ‘Er zijn veel kloven, maar deze is te plat’, schrijft ze.

Ook D66-fractieleider Jan Paternotte vindt: ‘We moeten onszelf geen schijntegenstelling aanpraten. Wel duidelijke opdracht aan de politiek: maak keuzes!’ En: ‘Er is veel meer dat ons verbindt dan dat ons scheidt’.

Minder zeuren

Boerenvoorman Bart Kemp (Agractie) stelt in reactie op Paternotte dat uit de onderzoeksresultaten wel duidelijk blijkt dat er een kloof is, ‘en op welke punten die ligt'. ,,Ik lees ook dat de meerderheid van de burgers vindt dat er minder gezeurd moet worden over de invloed van boeren op natuur en klimaat.. Dat is positief, doe er wat mee.”

Tenslotte Ruud Zanders, mede-oprichter van Kipster, het bedrijf dat voor onder meer supermarktketen Lidl klimaatneutrale eieren produceert. ‘Ik woon in Venray op het platteland en trek evenveel op met mensen die op het platteland als in een stad wonen’, schrijft Zanders. ‘Ik voel die kloof niet. Ja, er zijn verschillende denkwijzes, net zo goed óp het platteland als ín de stad…’

