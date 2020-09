Politiekorps vervult emotionele laatste wens van doodzieke Arno (15) en begeleidt zijn ambulance

Dat laat de politie in een uitgebreide reactie op Facebook weten. ,,Vorige week kreeg jij mooi nieuws. Jij mocht de vooropleiding gaan volgen, want wat wil jij graag bij de politie”, schrijft wijkagent Emile Vermeulen, die er bij was, in een emotioneel verhaal. ,,De afgelopen jaren waren - vanwege die ziekte - zwaar voor jou, maar toch zette je door. Helemaal omdat je onlangs het woord ‘schoon’ te horen had gekregen. Een mooie toekomst in het verschiet, met als droom die baan bij de politie.”