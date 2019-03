Politiemol (22) krijgt 45 maanden cel voor lekken informatie naar criminelen

De verdachte gaf zelf toe aan zeker 50 vaak hem onbekende personen die bij hem instapten informatie te hebben gegeven. Op hun verzoek raadpleegde hij de politiesystemen, in ruil voor honderden euro’s. Het Openbaar Ministerie gelooft dat hij er meer dan 7 ton mee heeft verdiend. Een ontnemingsvordering loopt nog.



De Brabander stond er eigenlijk niet bij stil wat het betekent om zo vaak informatie te lekken naar criminelen. Volgens zijn advocaat was de verdachte naïef. Hij sprak over ‘puberaal’ gedrag van de aspirant-agent. Zelf zei de verdachte dat het ermee begon dat hij vrienden liet zien hoe hij in de politiesystemen kon ‘uit stoerdoenerij’. Hij had een opleiding gevolgd om buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) te worden, maar vond het niet genoeg. Hij wilde politieagent worden, ging de vervolgopleiding in en legde zijn ambtseed af.



Maar het viel hem zwaar. Bij de reclassering vertelde hij dat hij al had overwogen te stoppen. ,,Als je elke week drie doden ziet, is het niet echt meer leuk.”



Hij woonde nog thuis. Had geen schulden. Op een gegeven moment was er wel sprake van een gokprobleem. Mogelijk ligt daar het motief.