Politiemol Amine A.: Ik schaam me kapot voor wat ik heb gedaan

Live TwitterDe politiemol Amine A., die ervan verdacht wordt tientallen ripdeals mogelijk gemaakt te hebben door zijn informatie, staat vanaf vandaag enkele dagen voor de rechter in de Haagse Rechtbank. Verslaggever Peter Winterman twittert live over de zaak.

A. zegt dat hij nooit geld of goederen heeft gekregen voor het doorspelen van adressen van hennepkwekerijen die hij doorspeelde aan criminelen. ,,Dat is de grootste onzin die er is." Dat gaf hij zojuist aan op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem en vier andere verdachten. Hij zegt zich 'kapot te schamen' voor wat hij heeft gedaan. Uit een tapgesprek zou blijken dat hij wél geld toegespeeld zou krijgen.

Amine A. was hoofdagent bij het politieteam Waddinxveen/Zuidplas in de eenheid Den Haag, toen hij op 1 juni vorig jaar werd gearresteerd. A. wordt ervan verdacht tussen begin 2015 en juni 2016 door criminelen te zijn betaald om in politiesystemen te zoeken naar informatie over hennepkwekerijen.

Die informatie gaf hij vervolgens aan zijn vriend Yassine H., die ook terechtstaat. H. zou de kwekerijen vorig jaar hebben leeggehaald voordat de politie binnenviel. H. verklaarde dat hij misschien wel eens informatie had gekregen over hennepkwekerijen, maar hij kon zich niet meer herinneren of hij daarom gevraagd had. Uit ,,nieuwsgierigheid" ging hij wel eens bij die adressen kijken, maar daar bleef het bij. Mogelijk was het ,,stoerdoenerij", misschien had hij ,,per ongeluk" sms'jes verstuurd met die informatie naar anderen, maar naar wie weet hij niet.

H. had via zijn advocaat bij aanvang van de zitting al laten weten dat hij niet lekker was en koorts had. Na ongeveer een uurtje verhoor, gaf hij aan dat het niet meer ging. De rechter liet hem vertrekken, maar verwacht hem uiterlijk donderdagochtend - met doktersverklaring - weer terug in de rechtbank.

Eerder werd de zaak uitgesteld omdat een belangrijke getuige nog niet gehoord was. Die zat op dat moment in het buitenland. De bende ging uiterst professioneel te werk. Zo zette ze peilbakens en portofoons in om de politie op afstand te houden. Volgens het OM hing Amine A. tijdens inbraken live aan de telefoon om te kunnen waarschuwen voor naderende politiewagens.

Samen met de politiemol en zijn vriend staan ook drie andere verdachten terecht, onder wie twee neven van H., die verdacht worden van enkele pogingen tot inbraak.