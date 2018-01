Politieteam jaagt op voortvluchtige tbs’er uit kliniek in Groningen

Een speciaal opsporingsteam is op zoek naar een niet teruggekeerde tbs’er van de Van Mesdagkliniek in Groningen. De man had zondagavond terug moeten zijn van verlof, maar kwam niet opdagen. Dat meldt Dagblad van het Noorden .

Woordvoerster Petra de Maar van de kliniek erkent dat de man niet teruggekeerd is. Wim de Bruin, woordvoerder van het Landelijk Parket, bevestigt dat een landelijk opsporingsonderzoek is gestart. Een speciaal politieteam is belast met de opsporing van de voortvluchtige tbs-er.

Recidivegevaar

Het Landelijk Parket kan niets zeggen over de identiteit van de voortvluchtige tbs’er, en of die mogelijk een gevaar vormt. ,,Maar uit het feit dat hij met onbegeleid verlof was, mag je afleiden dat hij al enige jaren onder behandeling stond'', aldus de Bruin tegen de regionale krant. Een tbs’er mag op papier pas onbegeleid naar buiten als de kliniek meent dat het recidivegevaar afwezig is.

Er keren vaker tbs'ers niet op tijd terug van verlof. In de meeste gevallen komen ze later uit zichzelf alsnog terug. Ieder jaar kent de tbs-wereld ongeveer 50.000 verlofbewegingen op ruim 1300 patiënten. In de Groninger kliniek gaat het per week om driehonderdvijftig van dergelijke korte of langere uitstapjes buiten de beveiligde instelling.

Verlof is een wezenlijk onderdeel van de behandeling omdat dan gekeken kan worden of tbs'ers zich staande kunnen houden in de maatschappij. Patiënten krijgen eerst begeleiding mee, voor ze onbegeleid de maatschappij in mogen. Tbs is geen straf, maar een maatregel en wordt opgelegd aan mensen met een stoornis die een ernstig strafbaar feit hebben begaan en zonder behandeling gevaarlijk kunnen worden.