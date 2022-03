Politiezaak Willem Engel gaat niet door, meervoudige kamer neemt over: ‘Dit geeft zaak meer gewicht’

De politierechterzitting tegen Viruswaarheid-voorman Willem Engel gaat morgen niet door. De zaak wordt doorgeschoven naar een meervoudige kamer die complexere zaken behandelt, bevestigt een woordvoerder van de rechtbank in Den Haag. Het betekent dat de zaak als dusdanig ernstig wordt aangemerkt dat die door drie rechters moet worden beoordeeld, in plaats van één.

Engel, die momenteel al dertien dagen vastzit voor een andere zaak, zou morgen in Den Haag terechtstaan voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een demonstratie in Den Haag, op 10 oktober 2020. Engel moest zich ook verantwoorden voor opruiing via Facebook. Hij riep op om agenten te arresteren middels burgerarrest. Dat deed hij tijdens een livestream.

De meervoudige kamer legt morgen uit waarom de zaak is doorverwezen, maar behandelt de zaak pas op een later moment. Of dit betekent dat Engel een zwaardere straf boven het hoofd hangt, is nog niet duidelijk. ,,Het kan voor hem ook goed nieuws zijn, want er kan nauwkeuriger worden geoordeeld”, legt advocaat Peter Schouten uit. ,,Het zwaard van Damocles dat boven zijn hoofd hangt, wordt alleen wel wat scherper.” Een politierechter kan maximaal één jaar celstraf opleggen, een meervoudige kamer heeft geen strafmaximum.

Meer gewicht

De zaak rond Engel krijgt door deze ontwikkeling in elk geval wat meer gewicht, zegt advocaat Mark-Jan Bouwman. ,,Op zichzelf kunnen uitingsdelicten juridisch wel zo complex zijn dat een behandeling door een meervoudige kamer beter is. Vergelijkbaar met de zaak rond Geert Wilders.” Uitingsdelicten zijn zaken waarbij het gaat om strafbaarheid van iets wat je hebt gezegd of geschreven.

Collega-raadsman Barry van de Luijtgaarden vermoedt dat de politierechter ‘zich niet alleen durft uit te laten in deze specifieke zaak, maar dat hij dit wil overlaten aan drie rechters om door hen een oordeel te laten vormen’. ,,Het zou kunnen betekenen dat de voorlopige hechtenis eindigt wanneer de rechtbank hier geen beslissing op neemt. Kort voor het einde van de termijn dient de rechtbank altijd een beslissing te nemen.”

Vrijgelaten?

Overigens hoort Engel vanmiddag of hij langer in de cel moet blijven voor een andere opruiingszaak. De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam beslist over zijn voorarrest. Dit kan met maximaal negentig dagen worden verlengd. De 45-jarige voorman van Viruswaarheid werd 16 maart aangehouden voor opruiing.

Engel zou gedurende een lange periode - tussen juni 2020 en december 2021 - ‘opruiende coronagerelateerde berichten’ hebben geplaatst op sociale media. ,,Deze berichten hebben ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet”, aldus het Openbaar Ministerie.

Beide zaken worden vooralsnog niet samengevoegd, maar apart behandeld.

