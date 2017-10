Poll: alleen nog vuurwerk bij professionele shows?

'Het is 's nachts warmer dan het overdag hoort te zijn'

11:46 Afgelopen nacht kwam de temperatuur in Nederland nergens onder de 14,4 graden. In de Achterhoek werd het zelfs niet kouder dan 15,7 graden. Weerman Wilfred Janssen van Weerplaza: ,,De normale maximumtemperatuur in deze tijd van het jaar is bijna 13 graden. Het is 's nachts dus warmer dan het overdag hoort te zijn!”