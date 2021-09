Pool dreigt armen, benen en hoofd van zijn vrouw en dochter (11) af te snijden

De politierechter moest zich buigen over de vraag wie er gelijk had. De doodsbange vrouw die zegt dat zij meermaals is mishandeld door de man en hij enkele keren heeft gedreigd haar en hun dochter dood te maken. Of de man die zegt dat de vrouw uit was op hun huis in de wijk Waterland en daarom valse aangifte deed van bedreiging en mishandeling van haar en hun dochtertje.