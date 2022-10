Poolse verdachte (30) van aanslag Peter R. de Vries overgeleverd aan Nederland

Rechtszaak Mallorca, dag 7 Vriendin van Carlo over het verlies: ‘Ik ben alleen op vakantie gegaan, alsof ik hem mee wilde vragen’

Op dag 7 van het proces rond het fatale geweld op Mallorca van juli vorig jaar, krijgen vandaag onder anderen krijgen de ouders van de doodgeschopte Carlo Heuvelman en zijn vriendin Lisa het woord. Bijna alle verdachten zijn daarvoor naar de rechtbank in Lelystad gekomen. Alleen Lars van den H. is er niet. Hij is ziek. De drie hoofverdachten (Mees T., Sanil B. en Hein B., verdacht van Carlo's dood) zijn er wel. Op Mees na mag iedereen het proces in vrijheid afwachten.

9:40