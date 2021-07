Poolse verdachte aanslag De Vries kwam bij eerdere arrestatie niet in systeem politie bovendrijven

Toch liet de politie hem toen vrij snel weer vrij. Waarom? ,,In het belang van het onderzoek kunnen we daar niet op ingaan’’, meldt een politiewoordvoerder. ,,Wellicht op een later moment wel.’’



Normaal gesproken werkt het bij een aanhouding zo dat als blijkt dat iemand nog ergens voor gesignaleerd staat de politie daarvan een melding in het systeem ziet. ,,Als er iets openstaat in het systeem, zien we dat’’, bevestigt de woordvoerder. ,,Bijvoorbeeld als er nog een verkeersboete moet worden betaald, dan wordt die meteen geïnd.’’



De 35-jarige Pool Kamil Pawel E., die woensdag werd aangehouden voor de moordaanslag op Peter R. de Vries een dag eerder, zou in Polen worden gezocht. Volgens de Poolse nieuwszender TVN 24 Bis staat hij namelijk bekend als veelpleger en wordt hij in zijn eigen land gezocht ‘met een arrestatiebevel voor diefstallen en berovingen’. Volgens bronnen van de nieuwszender zou de Nederlandse politie hierover ook zijn geïnformeerd.