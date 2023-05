Poolse vissers vermist na bootongeluk, nog steeds grote zoekactie gaande

Door een ongeval met een bootje met drie opvarenden op de Maas, ter hoogte van het Limburgse Heijen, is in de nacht van vrijdag op zaterdag iemand gewond geraakt. Naar twee opvarenden wordt nog gezocht.

De hulpdiensten kwamen rond 02.30 uur in actie nadat er een melding was binnengekomen over een ongeluk met een bootje waarbij geen andere vaartuigen waren betrokken. Op de boot zaten drie Poolse vissers uit Duitsland. Ze zouden vanuit de boot aan het vissen zijn.

Ter hoogte van de Mergeldijk werden twee personen aangetroffen, van wie een gewond was en medische hulp heeft gekregen. Een van hen bevond zich op de walkant, de ander lag in het water, zegt een politiewoordvoerster. Het lukte een van de mannen naar de kant te zwemmen en een auto staande te houden. De boot waarin ze hadden gezeten was niet aanwezig.

De twee gaven aan dat er nog twee andere mensen aan boord waren. De hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. Er zijn onder meer twee boten van de brandweer ingezet en een duikteam uit Weert. Vlak na het ongeval zochten een traumahelikopter en een politiehelikopter mee.

Zoektocht naar twee andere opvarenden

Het bootje is inmiddels gevonden. Net als persoonlijke spullen. De twee drenkelingen zijn nog niet aangetroffen. Het water is niet warmer dan twaalf graden. Er is een nieuw duikteam onderweg om te zoeken met sonar.

Boven de Maas tussen Heijen en Boxmeer vloog enige tijd een politiehelikopter.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is volgens de politie nog onduidelijk.

