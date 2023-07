‘Popcornbuien’ op komst, dus vertrouw maar niet op die weer-app

De temperatuur loopt weer even op, maar het is de vraag of het ook droog blijft. Het kan geen kwaad om een poncho voor het grijpen te hebben, want de buien laten zich dit weekend maar lastig voorspellen.

Na een kort ‘dipje’ donderdag toen de thermometer nergens in Nederland meer boven de 25 graden uitkwam, gaat de temperatuur vrijdag weer stijgen. In het midden en zuiden is de zomerse warmte terug met meer dan 25 graden, meldt Weerplaza. In het westen en noorden is het een fractie minder warm met 22 tot 24 graden. Eerst is het vandaag zonnig en grotendeels droog met een zuidwestenwind, maar in de loop van de dag kan er vooral in het westen een buitje vallen. Het koelt ‘s nachts maar met moeite af en het voelt klam en broeierig aan.

Zaterdag, de eerste dag van de zomervakantie van regio zuid, stijgt het kwik naar 24 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden, met hier en daar wat wolkenvelden. Hoog in de lucht speelt zich een strijd af tussen een warmte- en een koudefront, en dat is precies een plek waar regen- en onweersbuien kunnen ontstaan. Hier en daar mogelijk zelfs met hagel en zware windstoten. ,,Waar de buien precies tot ontwikkeling komen, is op voorhand lastig te bepalen en ze poppen in rap tempo op. Daardoor zullen de regenradars niet erg betrouwbaar zijn”, zegt meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza.

Radar spot de regenbui niet

,,Zo’n app pakt het laatste beeldje, kijkt wat de wind doet en rekent dan uit waar de regen vijf minuten later zal zijn, maar omdat deze buien zo plotseling komen, ‘ziet’ de radar ze niet op tijd. Het is geen mensenwerk. Ja, een poncho kan geen kwaad als er sprake is van dit soort ‘popcornbuien’, zoals sommigen ze noemen.” Ze worden zo genoemd omdat ze vergelijkbaar zijn met het poppen van maiskorrels in een hete pan: het is onvoorspelbaar welke maiskorrels als eerste of als laatste gaan, net als dat het met de buien niet zeker is waar en wanneer ze precies ontstaan.

Zondag gaat het flink waaien en zal het ook afkoelen. ,,Het is beduidend minder warm met 20 tot 24 graden, maar nog steeds niet koud, al voelt het door de wind wel minder comfortabel”, zegt Snoek. ,,Al neemt de wind wel af, ook begin volgende week zal het nog niet het stabiele zomerweer zijn dat je zou wensen. Ik zou mijn dag daar niet al te veel door laten bepalen. Na die bui van een paar minuten, hier en daar wat dreigende wolken en een bui die je langs ziet trekken, is het voor tachtig procent van de tijd droog en zonnig in het land.”

