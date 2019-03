Populaire Limburgse YouTuber opgepakt voor bezit en promotie van illegaal vuurwerk

Vuurwerkverbod

Ruben K. is een bekende in de vuurwerkwereld en is een uitgesproken tegenstander van een mogelijk vuurwerkverbod. In een interview met deze krant legde hij twee jaar geleden al uit waarom zo'n verbod volgens hem niet realistisch is. ,,Het is een slecht plan, met een een verbod los je het probleem niet op. Want zolang vuurwerk in Europa nog gewoon te verkrijgen is, gaan mensen gewoon de grens over om het te halen. Bovendien is de pakkans gewoon té klein. Dus het is eigenlijk gewoon niet te handhaven.’’