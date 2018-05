Populariteit huwelijk neemt af: hoe zit dat in jouw gemeente?

In kaartOnder twintigers en dertigers is er steeds minder animo om te trouwen. In 1997 traden 83 op de duizend niet-gehuwde vrouwen van 25 tot 30 jaar in het huwelijk, in 2017 waren dat er nog maar 37. In de leeftijd 30 tot 35 nam het aandeel af van 74 naar 43 op de duizend. Ook bij de mannen was de daling in deze leeftijdsgroepen groot.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De populariteit van het huwelijk neemt al jaren af. Twintig jaar geleden trouwden nog 85.000 paren, de laatste jaren schommelt dit aantal rond de 65.000. Steeds meer stellen kiezen voor het geregistreerd partnerschap. Vooral de twintigers en dertigers geven er de voorkeur aan.

Vorig jaar sloten bijna 18.000 paren een geregistreerd partnerschap, ruim 2.000 meer dan in 2016 en 11.000 meer dan in 2007. Ruim 64.000 paren trouwden in 2017. Volgens de CBS-cijfers trouwen mensen op steeds latere leeftijd. Bij mannen nam de gemiddelde leeftijd toe van 30 naar 34 jaar, bij vrouwen van 28 naar 31,5 jaar.

Geregistreerd partnerschap

Onder jongere generaties is het steeds vaker gebruikelijk om eerst ongehuwd samen te wonen en pas later of helemaal niet te trouwen. In 1997 was bijvoorbeeld nog 70 procent van de 35-jarige vrouwen gehuwd, en ruim 60 procent van de mannen. Begin 2017 was dat gedaald naar 45 procent van de vrouwen en 36 procent van de mannen.

Vooral in het noordoosten kiezen relatief meer stellen voor een geregistreerd partnerschap dan in de rest van het land. De gemeenten Olst-Wijhe en Ferwerderadiel vallen het meest op, meer dan 40 procent van het totaal aantal verbintenissen is hier een geregistreerd partnerschap. Landelijk is dat 18 procent. In de meer gelovige gemeenten Urk, Elburg en Vlieland trouwen relatief nog verreweg de meeste stellen, meer dan 92 procent.

Huwelijk of partnerschap?

De verschillen tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap zijn de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. Voorheen kon het huwelijk alleen tussen twee mensen van hetzelfde geslacht worden voltrokken en bood geregistreerd partnerschap een mogelijkheid voor mensen van hetzelfde geslacht om hun relatie toch officieel vast te laten leggen.

Verder heb je bij geregistreerd partnerschap dezelfde rechten en plichten als bij het huwelijk. Zo word je bijvoorbeeld elkaars erfgenamen en moet je voorzien in elkaars levensonderhoud. Het belangrijkste verschil tussen de twee manieren om een relatie officieel vast te leggen is het ontbinden ervan. Een geregistreerd partnerschap kan in sommige omstandigheden zonder bezoek aan de rechter ontbonden worden, dat is bij het huwelijk niet het geval.