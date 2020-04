Porno in beeld tijdens digitale les voor 4 havo: lerares in tranen

Pornobeelden en racistische uitlatingen tijdens een digitale les. Het is de nachtmerrie van elke docent. Het gebeurde vanochtend bij het Erasmus College uit Zoetermeer via video-app Zoom. De school is per direct gestopt met het gebruik van Zoom.

Het ging vanochtend fout tijdens de les van Amieta Matabadal. Tijdens de digitale les van klas H4B via videoplatform Zoom verschenen plotseling pornografische en racistische beelden. De lerares van het Erasmus College probeerde de beelden te verwijderen, maar slaagde daar niet direct in. Matabadal eindigde in tranen.



,,Heel vervelend voor de betrokken docent’’, reageert Roderik Rot, directeur-bestuurder van het Erasmus College. ,,Maar ook voor de leerlingen. Toch zijn zij op die leeftijd, rond de 16 jaar, uiteraard niet helemaal onwetend. Zij zien wel vaker dingen op internet, waar wij geen weet van hebben. Toch hadden we dit liever niet gehad.’’



Volgens Rot waren de ongewenste beelden slechts kort te zien.

‘Zoomlessen direct stopgezet’

Direct na het voorval lichtte Marcia Brand, directeur bovenbouw, ouders en leerlingen van het Erasmus College per e-mail in over het incident.



‘Zoom is in de Verenigde Staten gehackt en er zijn pornobeelden verschenen. We snappen dat jullie daar ontzettend van geschrokken zijn. We hebben natuurlijk direct alle Zoomlessen stopgezet en gaan kijken naar een andere methode om thuis les te geven’, meldde Brand.



In de Verenigde Staten en Taiwan werd Zoom bij scholen en overheidsinstanties al in de ban gedaan vanwege de beveiligingsproblemen.

‘Dit is een goede les’

Sinds afstandsonderwijs nodig is vanwege het coronavirus gebruikt het Erasmus college het wereldwijd populaire programma Zoom. ,,Wij kozen hiervoor, omdat een aantal docenten er al langer mee werkten’’, laat Rot weten.



,,Zoom is een prettig en toegankelijk programma, maar door een hack zijn pornografische beelden en racistische uitingen tijdens één les in beeld gekomen. Daarop hebben we direct de sessies met Zoom gestopt. Dit is een goede les in hoe we zo veilig mogelijk afstandsonderwijs kunnen geven.’’

Quote Ik begrijp niet hoe je er plezier aan kunt beleven door dit te doen. Je frustreert het onderwijs hier enorm mee. ,,We hadden toevallig gisteren een bericht naar alle ouders gestuurd over Zoom met de opmerking dat er veel signalen zijn dat het gebruik risicovol is en we op zoek zijn naar een ander platform. Jammer dat dit een dag later bij ons is gebeurd, maar volgens een externe privacyadviseur is geen enkel programma volledig veilig.



Een link naar een online les kan ook per ongeluk doorgestuurd worden naar een ander en dan kan het verkeerd gaan. Misschien gebruikten we niet de meeste recente versie van Zoom. Dat maakt het gevoelig voor hacken, maar dat is nu niet meer interessant voor ons.’’



Het Erasmus College doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheden van alternatieven van Google en Microsoft. ,,We waren al blij dat onze docenten zo snel met Zoom overweg konden. De docenten moeten vervolgens een nieuw programma in korte tijd onder de knie krijgen. Dat is een enorme uitdaging voor hen’’, aldus Rot.

