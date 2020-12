Pornofilm opgenomen in vakantiepark Efteling: ‘Totaal ongepast in omgeving met kinderen’

Ziekenhuis koopt robotarm dankzij Tijns nagellak-ac­tie

2:22 Het Prinses Máxima Centrum in Utrecht krijgt een robotarm om kinderen met een tumor in de hersenstam beter mee te onderzoeken. De machine wordt betaald uit de nagellakactie van het inmiddels overleden patiëntje Tijn. De zesjarige jongen startte zijn inzameling tijdens 3FM's Serious Request eind 2016.