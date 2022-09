‘Porsche van pasgetrouwde Ajacied Ihattaren in vlammen op, politie vermoedt brandstichting‘

In het geval van de dure wagen van de dit weekend verloofde Ihattaren houdt de politie rekening met brandstichting, zo laat een woordvoerder weten. Rond 03.00 uur dinsdagnacht troffen agenten een auto aan die in brand stond op de Bernadottelaan.



De brandweer werd direct gealarmeerd. De politie Utrecht zegt dinsdag buurtonderzoek te gaan doen en de camerabeelden in de wijk Kanaleneiland uit te gaan lezen. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de brand die de BMW 3 serie van de broer van Mo, Yassir Ihattaren, in de as legde. Het onderzoek loopt nog naar de eerste brand.