Postbode ontslagen na weggooien stempassen

Opnieuw eis van dertig jaar voor dakloze die twee bejaarden wurgde

17:12 Het Openbaar Ministerie (OM) eist opnieuw dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Maikel S. voor het wurgen van twee senioren in Groningen in 2013. De rechtbank veroordeelde de 43-jarige man in 2016 tot twintig jaar cel, maar het OM ging in hoger beroep omdat het zou gaan om een dubbele roofmoord.