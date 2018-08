Postbode rent achter fietsendief aan, maar die dreigt: Straks heb je een nóg groter probleem

Zoals elke zaterdagmiddag reed Van den Bosch op een fiets met aan beide zijden twee zware posttassen. Maar toen hij deze keer opstapte om naar de volgende straat te fietsen, greep iemand hem opeens bij zijn schouder. Het ging zo snel dat hij al op de grond lag, voordat hij zich kon realiseren wat er was gebeurd. Iemand beroofde hem op klaarlichte dag van zijn nieuwe fiets, mét de posttassen er nog aan.



Toen hij half op de grond lag, zag hij de dief op zijn fiets zag stappen. Van den Bosch kwam struikelend overeind en kon alleen maar aan zijn ouders denken: ,,Ik moet die fiets terugkrijgen, want mijn ouders hebben me die nét gegeven." Hij rende achter de dief aan, die het in de gaten kreeg. Die schreeuwde achterom: ,,Ik zou maar stoppen met rennen, anders heb je straks nog een groter probleem."



Van den Bosch besloot te stoppen met de achtervolging. Hij besefte dat er een grote schaar in het mandje voorop zijn fiets lag. Die kon de fietser ieder moment pakken en als wapen tegen hem gebruiken.

Kado

Volledig scherm De speciale postfiets waarvan Sonny werd beroofd. © Sonny van den Bosch Van den Bosch baalde enorm. Niet omdat er zomaar een fiets was gestolen, maar omdat het een kado was geweest van zijn ouders. Bedoeld als steuntje in de rug: een speciale postfiets - op het frame staat zelfs 'Postbike' - om een zwaar studiejaar achter zich te kunnen laten. Het was hem door veel tegenslagen niet gelukt af te studeren aan de studie Accountancy aan Fontys. Hij had daarom besloten in de zomer fulltime te gaan werken als postbode, om het daarna nog eens te proberen.

Opgewacht

Er hing nét geen prijskaartje meer aan, maar de dief had hem waarschijnlijk al een tijdje in de gaten gehad. ,,Toen ik mijn wijk liep, was er een man aan de andere kan van de straat die mij een paar keer wel erg opvallend aankeek. Ik kreeg er geen goed gevoel bij, maar ik sloot me daarvoor af." Een paar minuten later gebeurde toch wat hij blijkbaar al aan had voelen komen.



Hij belde zijn ouders met het slechte nieuws, maar die konden hem gelukkig vertellen dat ze de fiets verzekerd hadden. Blijkbaar had die honderden euro's gekost: ,,Iets wat die fietsendief ook wel doorhad." Door de wijk staan tientallen fietsen tegen muurtjes en schuttingen aan, maar de dief koos voor een fiets waar nog iemand opzat.

Post netjes opgestapeld teruggevonden