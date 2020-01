Postcodekanjer van 54,7 miljoen valt in Nieuw-Vennep op postcode 2151 BZ

De Postcodekanjer is gevallen in de Noord-Hollandse Nieuw-Vennep. Dat heeft de Nationale Postcode Loterij vanavond bekend gemaakt. Bewoners die 2151 BZ als postcode hebben, mogen samen een bedrag van 54,7 miljoen euro verdelen. Wie 2020 beginnen als (multi) miljonairs is nog niet duidelijk. Vorig jaar werd de prijzenpot verdeeld in Glimmen (Groningen)

De postcodeprijs wordt verdeeld op basis van zogenoemde ‘kanjerpunten’. De helft (27,35 miljoen euro) wordt verdeeld in de winnende postcode en het andere deel in de omliggende wijk. Hoeveel mensen er wonen in het gebied met de winnende postcode, wordt later bekend gemaakt. Voor de buurt organiseert de loterij aanstaande zaterdag een feest. Tijdens dit feest horen de deelnemers met de winnende vier cijfers 2151 op welk bedrag zij kunnen rekenen per lot. De postcode 2151 BZ hoort hoe dan ook bij de straat Westerdreef: een gebied met kleine appartementencomplexen.

Loterij-ambassadeurs Winston Gerschtanowitz en Caroline Tensen gingen langs de deuren van ettelijke winnaars in Nieuw-Vennep om cheques van ruim 2 miljoen euro uit te delen. Vol ongeloof werd op de gewonnen geldbedragen gereageerd. Sommigen winnaars barstten in tranen. Zoals een man, een tachtiger, die vol ongeloof aanhoorde dat hij voortaan schatrijk is.

Bij de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij is de hoofdprijs van 30 miljoen euro gevallen op twee halve Oudejaarsloten die in Krommenie en Enschede werden verkocht. De prijswinnaars zijn ieder 15 miljoen euro rijker. Vorig jaar viel de hoofdprijs van de Oudejaarstrekking ook al in Enschede; toen viel de gehele prijs van 30 miljoen op een lot van een abonneespeler uit Enschede. Wie de geluksvogels zijn, maakt de Staatsloterij niet bekend. Het winnende lotnummer is GI 59458.