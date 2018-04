Prachtig weer op komst: vanaf woensdag 25 graden!

Ontvoerde hond Biko weer spoorloos na opsporing door speurhond

12:47 Waar is Biko? De golden retriever uit Geesteren is inzet in een bizarre ruzie tussen hondenliefhebbers. Biko werd in februari gestolen uit Geesteren, is in het weekend door een speurhond opgespoord in Apeldoorn, maar is inmiddels weer spoorloos.