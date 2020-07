Premier Rutte bezorgd over coronabesmettingen: ‘Was je handen stuk’

Vrouw ernstig gewond bij val op pin van paspop: ‘Personeel heeft slapeloze nachten gehad’

19:57 De vrouw die zaterdagmiddag een pin van een paspop in haar been kreeg, maakt het naar omstandigheden goed. Ze raakte ernstig gewond en moest naar het ziekenhuis, maar zou geen blijvend letsel hebben overgehouden aan de val. Dat meldt de filiaalmanager van Snipes in de Ginnekenstraat in Breda, de schoenenwinkel waar het ongeval plaatsvond.