Premier Rutte: Gun kinderen de magie van het Sinterklaasfeest

Iedereen moet zijn mening kunnen geven, vindt Rutte. ,,Maar als je de keuze hebt om je even in te houden en die discussie te voeren in de 49 weken dat Sinterklaas niet in Nederland is, doe het dan in die 49 weken.”



De premier blijft stellen dat Sinterklaas een feest is van de samenleving, en dat het dus logisch is dat er regelmatig wordt gediscussieerd over de vorm van zo’n feest.



,,Maar het is wel zaak om die discussie kalm, waardig en respectvol te blijven voeren. En wat mij betreft vooral ook op de passende momenten. Dat is dus niet tijdens deze feestdagen”, aldus Rutte.