Premier Sint-Maarten stapt op na bevel Rijksministerraad

Op een persbijeenkomst zei hij zijn ontslag bij de gouverneur in te dienen. Marlin ziet in het aandringen op zijn vertrek door de Rijksministerraad een complot om zijn regering ten val te brengen. Marlin noemde het op de persconferentie een samenzwering die ,,helemaal teruggaat tot de top in Den Haag''.



,,Het is een forse maatregel, die we niet lichtzinnig hebben genomen", lichtte Knops het bevel eerder toe. ,,Maar het is nodig, omdat de basisregel in het staatsrecht is dat je moet opstappen als je geen vertrouwen meer geniet van het parlement. Daar heeft Marlin geen gehoor aan gegeven en dus is de deugdelijkheid van het bestuur in het geding. Dat is buitengewoon ernstig."