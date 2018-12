President Nigeria: Ik leef nog en ben geen dubbelganger

Geruchten dat Buhari is overleden, circuleren sinds 2017. Toen bracht hij zeven weken door in Londen om een medische behandeling te ondergaan. De geruchten verstomden toen hij terugkeerde naar Nigeria, maar vorige maand beweerden oppositieleiders en separatisten dat de president al lang dood is.



Op internet doen verhalen de ronde dat Buhari is vervangen door een dubbelganger uit Soedan, die Jubril zou heten. Buhari benadrukte zondag in Polen dat hij is wie hij zegt te zijn. De 76-jarige leider is in 2015 aangetreden en hoopt in februari herkozen te worden. Hij kampt al zijn hele presidentschap met gezondheidsproblemen.