Prijs asperges laag; ‘witte goud’ blijft op land staan omdat kosten van de oogst niet worden terugverdiend

De prijs die aspergetelers voor hun groente krijgen is dramatisch laag. Dat zegt Toon Hendriks uit Overloon die asperges keurt en ze voor de telers naar de veiling brengt. Volgens hem zijn er al telers die de asperges niet meer van het land halen. De kosten daarvan wegen niet op tegen de opbrengsten. Voor de beste kwaliteit krijgen ondernemers slechts 3,5 euro per kilo. Normaal gesproken vangen ze rond deze tijd zo’n 6 à 7 euro, zegt hij.

De consument merkt overigens maar weinig van de lage prijzen die de telers voor hun producten krijgen. Dat komt volgens veilingbedrijf ZON fruit & vegetables in Venlo omdat slechts een deel van de oogst naar de Nederlandse supermarkten gaat. Een groot deel is bestemd voor de export en gaat voor een lager tarief de grens over. ,,Ik durf te zeggen dat de supermarkten heel weinig verdienen op asperges”, zegt een woordvoerder van het veilingbedrijf.

Massaal uit de grond

Er zijn ook andere redenen. Dat de prijs in supermarkt PLUS Verbeeten in Overloon bijvoorbeeld niet lager is geworden, ligt aan de prijsafspraken die eerder al met een lokale ondernemer zijn gemaakt. Jan Verbeeten spreekt van een ‘win-win situatie’. ,,De teler krijgt een goede prijs, wij een goed product.”

Niettemin zijn er, zo zegt Hendriks, simpelweg te veel asperges. ,,Ze komen momenteel massaal uit de grond, ook door het warme weer in februari. ,,Dit is veel te vroeg. Er zijn boeren die er nu al mee stoppen. Dat is goedkoper dan doorgaan.”

Volgens Piet Spreeuwenberg uit Ysselsteyn zijn de kosten veel te hoog. Toch haalt hij de asperges nog wel van het land. ,,Wat moet je anders? De handel betaalt momenteel de helft van de kostprijs.”

Pessimisme

Teler Antoon Willemssen uit Overloon denkt dat hij een deel van zijn asperges laat staan. ,,Niemand werkt om er geld bij te leggen", zegt hij. Volgens Willemssen is het aantal hectaren asperges in heel Europa de laatste jaren ‘gigantisch toegenomen’. ,,De markt zit vol.”