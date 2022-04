Prijsbewuste winkels als Lidl profiteren van inflatie: klant let nog meer op de centen

Parfumeriemerk Douglas is sinds afgelopen jaar het hardst gedaald. Mede dankzij zijn scherpe prijsstelling behoudt bol.com zijn koppositie in het Retail Merkenonderzoek. De Ahold Delhaize-dochter staat, net als bij de zeven eerdere edities van het jaarlijkse Retail Merkenonderzoek, op nummer één als verwachte groeier. Ook als sterkste merk steekt bol.com wederom met kop en schouders boven alle andere retailmerken uit. De scherpe prijsstelling van het platform is volgens de onderzoekers in deze inflatietijd een belangrijke succesfactor. Daarnaast is het brede assortiment voor de online gemakskoper de primaire reden om voor deze webkampioen te kiezen.



Amazon en Coolblue vormen de enige uitzonderingen in de top 10 van verwachte groeiers. Prijs is bij hen een veel minder in het oog springend kenmerk volgens de consument. Toch waardeert de consument deze onlinebedrijven steeds meer. Merkadviseur Hendrik Beerda over deze ontwikkeling: ,,Samen met bol.com vormen Amazon en Coolblue gaandeweg de online iconen voor de Nederlandse online shopper. Als de consument nog prijsgevoeliger gaat worden, is het de vraag of Amazon en Coolblue hun riante toekomstperspectief kunnen vasthouden. Het is goed mogelijk dat ze hiervoor toch duidelijker moeten gaan maken dat het koopgemak bij hen gepaard gaat met de juiste prijskeuze.’’