Prikuitnodigingen voor 170.000 kwetsbare mensen nog niet bezorgd

Klachtenre­gen over centrale vwo-exa­men wiskunde A, eindtoets zou te moeilijk en te lang zijn

18 mei Te lang door de lap tekst en te moeilijk vanwege opgaven die in de les niet zijn behandeld. Het regent momenteel klachten over het wiskunde A-examen vwo, dat maandag werd afgenomen. Is al dat geklaag terecht en wat gebeurt er met deze bezwaren?