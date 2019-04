Primitieve oprispingen zijn gemeengoed geworden in amateurvoetbal

Justitie vraagt criminelen om informatie in viervoudi­ge moordzaak Enschede

5 april ENSCHEDE - Het Openbaar Ministerie vraagt drugscriminelen uit Twente om anoniem informatie te verstrekken over de viervoudige moord in Enschede. Zo hoopt justitie helderheid te krijgen over het motief achter de grootste moordzaak in de historie van Twente.