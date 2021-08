‘Privéadres 14-jarige briefschrijfster op straat door slordigheid Rutte’

Het privéadres van de 14-jarige Rosalinde Leijdekker, die demissionair premier Rutte eerder deze maand in een openbare brief opriep ernst te maken met het klimaatrapport, is op straat komen te liggen. Volgens NRC kwam haar adres op de officiële site van de Tweede Kamer terecht.

Dat zou zijn gekomen door een fout van de premier, die vrijdag een antwoord op haar brief stuurde. Omdat de Tweede Kamer-fractie van de Partij voor de Dieren om een afschrift had gevraagd, ging zijn reactie als formeel stuk naar de Kamer. Zo kwam het net als alle andere openbare Kamerstukken op de website terecht, maar was verzuimd het adres van het meisje af te schermen.

Met alle vervelende gevolgen van dien. Volgens NRC was Leijdekker na publicatie van haar brief in de krant al uitgemaakt voor ‘klimaathysterica’ en ‘kutkind’. ,,Er hoeft maar een kwaadwillende te zijn die een stapje verder wil gaan en dan circuleert ons privéadres op internet’', aldus vader Jaco Leijdekker.

Maandagochtend lukte het eindelijk om contact te leggen met de Tweede Kamer. Toen werd de brief geanonimiseerd. Maar ook daarna nog was het adres te achterhalen, via Google. Uiteindelijk werd het daar pas ‘s middags verwijderd.

Een woordvoerder van Rutte zegt tegen NRC het “achteraf te betreuren” dat het adres niet onleesbaar gemaakt was voordat de brief naar de Kamer ging. Een woordvoerder van de Tweede Kamer spreekt van een fout die niet gemaakt had mogen worden. Er wordt intern onderzocht wat er gebeurd is en hoe herhaling kan worden voorkomen.