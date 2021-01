‘Problemen politie groot genoeg voor parlementair onderzoek’

De problematiek is ernstig omdat ‘de Landelijke Eenheid een rol speelt in álle grote politieonderzoeken in Nederland’, aldus Van Dam. ,,Neem de zaken Holleeder, MH17 en Ridouan Taghi. Je wilt een Landelijke Eenheid waar je je hand voor in het vuur kunt steken. De ernst van de problemen rechtvaardigt een parlementair onderzoek.”



Politiebonden NPB en ACP trokken ruim een jaar geleden al aan de bel. Zij schreven in november 2019 aan de korpsleiding dat er sprake is van ‘en crisis in de intelligence’. Zo zou er onprofessioneel worden gewerkt met bronnen en informanten en was er sprake van integriteitsschendingen, machtsmisbruik en intimidatie.