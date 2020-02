Proces Wilders gaat verder en Franse miljoenenoplichting in De Ochtend Show to go

We praten ook met Tobias den Hartog, live vanaf de rechtbank op Schiphol, over het ‘minder Marokkanen’-proces rond Geert Wilders dat morgen verdergaat.



Verder praat correspondent Karlijn van Houwelingen ons vanuit de VS bij over het geblunder in de Amerikaanse staat Iowa en de impeachment van Trump waar morgen een klap op wordt gegeven.



We bellen met VVD-Tweede Kamerlid Ockje Tellegen over de zorgen rondom het tegenhouden van orgaandonaties. Nabestaanden houden namelijk in bijna een op de vijf gevallen een orgaandonatie tegen, terwijl de overledenen zelf zich wel als donor hadden geregistreerd.



En Frankrijk is in de ban van miljoenenoplichting. Correspondent Frank Renout vertelt ons over deze opmerkelijke zaak waarbij rijke mensen werden opgelicht door criminelen die zich voordeden als de Franse minister van Defensie. De bende ging zelfs zo ver dat ze een siliconenmasker lieten namaken om zich via een Skype-gesprek voor te kunnen doen als de minister.