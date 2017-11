Proef: huisartsen meer tijd, zorgkosten lager

Strengere controle kin­der­mis­brui­ker Robert M. na contact met media

18:47 De veroordeelde kindermisbruiker Robert M. wordt nog strenger gecontroleerd. Bezoekers worden voortaan vooraf gescreend en zijn post en telefoongesprekken worden gecontroleerd. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft dat laten weten na een publicatie in de Volkskrant over M., die de spil was in de Amsterdamse zedenzaak.