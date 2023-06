ProRail bedenkt noodoplossing, eerste treinen rond Amsterdam rijden sinds 09.00 weer

Honderden reizigers strandden afgelopen nacht in Amsterdam. Zij moesten de nacht doorbrengen op veldbedjes in de Ziggo Dome of in opengestelde treinen op stations. Ook vanmorgen waren er nog grote problemen, omdat er in de ochtendspits geen enkele trein van en naar Amsterdam reed.

De storing komt door een probleem in één van de twaalf netwerkposten van ProRail. Die is nog altijd niet opgelost, maar de spoorbeheerder heeft een noodoplossing bedacht. Er is een backup-post in Utrecht, vanwaar het personeel vanaf 09.00 uur het treinverkeer rond Utrecht regelt. Dat is voor het eerst. Volgens een woordvoerder van ProRail is wel getraind met dit noodnetwerk, maar is het voor het eerst dat het in de praktijk gebracht wordt. ,,We gaan er vanuit dat het werkt en dat de reizigers er niets van zullen merken. Maar dat gaan we proefondervindelijk vaststellen.”

ProRail gaat ondertussen door met het zoeken naar de oorzaak. Er wordt niet uitgegaan van een hack, maar waar de netwerkstoring dan vandaan komt is nog altijd niet duidelijk. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur eist in elk geval ‘een grondige uitleg van NS en ProRail hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Toch druk op Amsterdam Centraal

De NS vroeg reizigers niet naar de stations te komen, maar op Amsterdam Centraal staan maandagochtend toch veel mensen. Voor een servicedesk voor internationaal verkeer staat een lange rij van mensen met koffers. Door de storing rijden ook geen internationale treinen. Er is geen sprake van chaos. Her en der staan medewerkers van NS de reizigers te woord. Er wordt omgeroepen dat bij de kiosk gratis koffie en thee is te halen.

De storing begon al op zondagmiddag en zorgde voor grote problemen voor reizigers. Even leek het probleem opgelost, maar na een korte hervatting na 20.00 uur, vielen een uur later opnieuw alle treinen uit. Er was direct ook geen verkeer mogelijk naar omliggende stations als Schiphol.

Volledig scherm Concertgangers konden na het optreden van Harry Styles terecht in de Ziggo Dome. Zo'n 150 mensen brachten hier de nacht door. © ANP

Enkele honderden muziekliefhebbers strandden na het concert van Harry Styles in de Arena. In de naastgelegen Ziggo Dome werden veldbedjes neergezet, waar volgens concertorganisator Mojo 150 mensen de nacht hebben doorgebracht. Een honderdtal reizigers kon terecht in treinen op verschillende stations in de hoofdstad. ,,Het werd wat kouder, dus we hebben de treindeuren opengezet zodat mensen in elk geval warm kunnen zitten’’, aldus een NS-woordvoerder.

Hoewel ze amper hebben geslapen, was het wel gezellig in de Ziggo Dome, vertelt Kiki Kuitert uit Almelo, die een goudkleurige nooddeken om zich heen gewikkeld heeft. Die kreeg ze in de concerthal, evenals een slaapzak, chips en drinken. De twee blikken terug op een ‘fantastisch concert’. ,,Duizenden mensen gingen al eerder weg in een poging nog een trein te pakken”, zegt Hilleke. ,,Maar zij hebben een heel stuk van het concert gemist en alsnog hun trein. Wij hebben alles afgekeken”, aldus haar dochter.

Wie alternatief vervoer heeft moeten regelen of kosten heeft gemaakt om ergens de nacht door te brengen, kan zich volgens de woordvoerder het beste melden bij de klantenservice.

Volledig scherm Een slapende reiziger op Amsterdam Centraal. © ANP

Ook problemen op Utrecht Centraal

Honderden treinreizigers werden de dupe van de storing. Een woordvoerder zei aan het begin van de avond dat de mensen niet meer naar de stations moesten komen. ,,We vragen reizigers om zelf alternatief vervoer te regelen. Bijvoorbeeld via #treinpoolen. Natuurlijk geldt de geld-terug-bij-vertraging-regeling en daarnaast zal NS op gepaste wijze omgaan met extra gemaakte kosten’’, aldus de NS.

Ook in de rest van het land ondervonden reizigers hinder als gevolg van de problemen rond Amsterdam. Zo meldde de gemeente Utrecht dat rond Utrecht Centraal de rest van de nacht evenmin nog treinverkeer mogelijk was. Voor zo’n honderd treinreizigers die door de treinstoring ‘s nachts op Utrecht Centraal strandden, werd nachtopvang geregeld in de nabijgelegen Jaarbeurs. Maandagochtend rijden de treinen rond Utrecht Centraal wel weer.

Luid gejuich

De woordvoerder van ProRail benadrukt de hinder voor de reizigers vervelend te vinden, in het bijzonder voor de mensen die naar het concert van popster Harry Styles in de Johan Cruijff Arena waren gekomen en die te laat arriveerden voor het concert of na afloop niet meer op tijd thuis konden komen.

Concertorganisator Mojo meldde dat het concert van de Britse zanger vanwege de storing een kwartier later begon, namelijk om 21.15 uur. Honderden fans hadden zich zondagmiddag al bij de Arens verzameld, maar veel mensen moesten er nog naartoe reizen. Wie uiteindelijk het concert heeft moeten missen, kan mogelijk maandag of dinsdag alsnog gaan. Een woordvoerster van concertorganisator Mojo laat weten dat met de gedupeerde fans zal worden gekeken naar een oplossing. Om hoeveel fans het gaat is niet duidelijk, maar Mojo zegt dat er net zoveel mensen als gebruikelijk niet waren komen opdagen.

Volledig scherm Gestrande reizigers overnachten in Jaarbeurs Utrecht. © Koen Laureij

Gerben van Dijk uit Rotterdam sprong met zijn dochter in een taxi om het concert te halen. ,,Bij de standplaats troffen we een andere vader en dochter. Zo konden we de kosten delen. Het werd per minuut duurder. 140 euro voor een ritje naar de ArenA’’, liet hij weten. ,,Er was wel sprake van enige stress toen de ene na de andere trein uitviel. Nu hebben we zelfs nog tijd om wat te eten. Iedereen blij!’’ En ook op de terugweg hadden ze geluk. ,,Dankzij een digitaal bordje ‘Rotterdam’ op de mobiel van m’n dochter bij de uitgang van de parkeergarage hadden we snel een lift naar Rotterdam. Van heel aardige mensen uit Hendrik Ido Ambacht.’’

Ook Aniek en haar vriendin hadden het gered naar het concert. ,,Nadat we met twee lieve meiden mee konden rijden, nadat hun vader hen kwam oppikken.’’

Oorzaak

Volledig scherm Een conducteur van de nieuwe Sprinter op Amsterdam Centraal. © ANP Rond 01.00 uur wachtten nog zo’n 500 concertbezoekers in een tijdelijke opvang in de Ziggo Dome totdat zij naar huis konden. Ook in de buurt van de Johan Cruijff Arena zaten of stonden rond dat tijdstip nog veel groepjes mensen op straat te wachten op vervoer naar huis. De Amsterdamse vervoerder GVB zette extra’s metro’s in. Enkele honderden mensen vonden uiteindelijk geen weg naar huis.

Duizenden fans wel op tijd

Duizenden fans waren wel op tijd voor het concert van Harry Styles. Tientallen van hen stonden zondagochtend vroeg al klaar voor de Britse popzanger om zich van een plekje vooraan de verzekeren. Sommigen zouden er al sinds 05.00 uur hebben gestaan. Het is de eerste van drie optredens die de zanger deze maand geeft in de Johan Cruijff Arena. Zondagavond was er ook een optreden van rockband Ghost in Afas Live.

