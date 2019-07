ProRail extra alert op bermbranden bij het spoor

,,Veel treinen rijden in Oost-Nederland door natuurgebieden. Bij extreme droogte is de kans op bos- en bermbranden groot. Dat vraagt om extra alertheid van onze mensen’’', licht woordvoerder Aldert Baas van ProRail toe.

Acuut

Op en rond het spoor worden vooralsnog vanwege de droogte geen acute maatregelen genomen. Wel speelt ProRail in op de veranderende weersomstandigheden met een proef. De spoorbeheerder plaatste sensoren op het traject bij Culemborg waar een deel van het spoor verzakt is. Verzakkingen kunnen een gevolg zijn van droogte maar ook van periodes met juist veel regen. Om op beter grip te krijgen, zijn sensoren geplaatst.

Ernstige verzakking

Volgens Baas is dit het enige traject in Oost-Nederland waar het spoor is verzakt. ,,Ons spoornetwerk voldoet aan zeer strenge criteria. Dat er snelle, ernstige verzakkingen plaatsvinden is natuurlijk nooit volledig uit te sluiten, maar die kans is heel klein’’, aldus de woordvoerder van ProRail.

Tot nu toe werd de situatie op en rond het spoor in de gaten gehouden door systematische, fysieke controles en naar aanleiding van meldingen van machinisten. In de proef die ProRail nu houdt, meten sensoren iedere tien minuten of er afwijkingen zijn. De gegevens die daaruit voortkomen, worden gebruikt om tijdig in te grijpen. Door meteorologische cijfers, maar ook het aantal passerende treinen en vochtmetingen in de grond hoopt ProRail verzakkingen te kunnen voorspellen. Dat maakt tijdig ingrijpen mogelijk, waardoor het spoornetwerk betrouwbaarder wordt.

Eén rit