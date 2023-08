ProRail gaat werkzaamheden aan spoor vaker op gewone dagen uitvoeren

Nu wordt er nog voornamelijk in de avonden, weekenden en tijdens vakanties aan het spoor gewerkt. ProRail wil zo hinder voor forenzen en andere treinreizigers beperken.

Vanwege personeelstekorten en de enorme toename van de hoeveelheid spoorwerkzaamheden is dit echter niet langer vanzelfsprekend, zegt directielid Riet Schrover. ,,Het Nederlandse spoor wordt steeds intensiever gebruikt, waardoor het zwaarder wordt belast. Dat vergt meer onderhoud: zo moeten de rails stabiel worden gehouden en de stroomvoorziening worden uitgebreid.”

Ook de invoering van het Europese veiligheidssysteem (ERTMS, red) over het hele 7000 kilometer tellende spoor zorgt voor meer werkzaamheden. ProRail kampt daarnaast op veel plaatsen met dieren die een risico vormen voor het spoor, zoals dassen en ooievaars.

Krappe arbeidsmarkt

Een voornaam punt voor de nieuwe werkwijze is dat de jonge generatie spoorwerkers niet langer veelvuldig in de nachtelijke uren en in weekenden wil werken, constateert ProRail. Met name de ingeschakelde aannemers als Strukton Rail en VolkerRail hebben daarmee te maken.

Tjark de Vries, directeur van Strukton Rail, dat 1200 medewerkers telt, wijst op de krappe arbeidsmarkt. Werklui en technici kunnen daardoor overal terecht: ,,Zij denken: waarom zou ik ‘s nachts aan het spoor werken als ik ergens anders ook gewoon overdag kan werken. Vandaar dat we liever 16 uur per etmaal werken in plaats van 24 uur.”

Friesland gaat in eerste instantie het meest merken van de nieuwe werkwijze. Op zes plaatsen wordt er in 2024 op werkdagen aan het spoor gewerkt. Dat geeft van juni tot begin juli vijf weken veel overlast voor reizigers rond Leeuwarden. ,,Dat zijn 10.000 instappers en uitstappers per dag”, zegt directielid Schrover. ,,Zij kunnen dan niet met de trein reizen.”

ProRail zegt niet over één nacht ijs te zijn gegaan bij het besluit om de werkzaamheden overdag te gaan doen. Afgelopen tijd is intensief overlegd met de gemeente en vervoerders. ,,Dit is de eerste keer dat we zoiets doen en we vonden het best een spannende beslissing.”

Goederenvervoer

Het goederenvervoer tussen de Rotterdamse haven en Duitsland wordt volgend jaar eveneens flink geraakt. Op de Havenspoorlijn en de Betuwelijn wordt iedere maandagochtend gewerkt. Rond de Rotterdamse haven is veel achterstallig onderhoud, aldus ProRail. De Betuweroute zal gedurende tachtig weken minder toegankelijk zijn. Dat heeft forse impact: aangezien het spoor slechts twee goederenroutes richting Duitsland kent, kunnen er minder goederentreinen naar het oosten rijden.

De jaren erna gaat ProRail de nieuwe werkwijze op meer plekken toepassen, zoals in 2025 in en rond station Groningen. Sowieso zijn er aantal flinke onderhouds- en vernieuwingsprojecten aan het Nederlandse spoor. Neem de renovatie van Amsterdam CS en het Zuidas-dok.

13.000 buitendienststellingen in 2024 De laatste jaren stijgt het aantal werkzaamheden aan het spoor hard. Zo ligt de dienstregeling dit jaar op 40 trajecten minstens drie dagen stil. De groei zet in 2024 door, aldus ProRail: bijna 13.000 keer ligt het spoor er dan uit. In 11.500 gevallen is dat vanwege reguliere onderhoudswerkzaamheden. Dat is een toename van 3 tot 5 procent ten opzichte van dit jaar. Daarbovenop zijn er 1300 ‘buitendienststellingen’ voor verbouwingen en nieuwbouwprojecten. Dat is bijna de helft meer dan afgelopen jaar. ProRail zegt werkzaamheden zo te plannen dat reizigers zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Dat is een behoorlijk lastige puzzel, zegt Frank van der Snoek, verantwoordelijk voor de capaciteitsverdeling op het spoor. Zo vinden er steeds meer evenementen plaats, die soms tienduizenden reizigers trekken. ,,In 2024 groeit het aantal evenementen met bijna 20 procent. Dat beïnvloedt de capaciteit op het spoor.”

