ProRail: geen stappen tegen medewerkster die pornovideo opnam op hoofdkantoor

Volgens Van Kranenburg zijn er ‘duidelijke afspraken gemaakt’ met de oud-medewerkster. ,,We laten het hierbij. Over wat er precies met haar is afgesproken, kan ik niet teveel uitweiden.” Wel laat de woordvoerder weten dat er meerdere gesprekken zijn geweest met de vrouw.

,,Maar ik hoop dat we het in de toekomst weer wat vaker over alledaagse zaken kunnen hebben. Zoals treinen, enzo”, voegt Van Kranenburg er aan toe.

Pornovideo Inktpot

Het ProRail-hoofdkantoor, De Inktpot, stond drie weken terug behoorlijk in de schijnwerpers toen duidelijk werd dat een oud-medewerkster hier een pornovideo had opgenomen. De video werd gedeeld door GeenStijl. Te zien is hoe de vrouw in kwestie door het iconische gebouw loopt en seks heeft in een kantoorruimte.

De vrouw is een ex-medewerkster die de video opnam op haar laatste werkdag, vertelde een woordvoerder destijds aan deze website. Omdat ze op dat moment nog in het bezit was van haar toegangspasje, kon ze het gebouw nog binnenkomen.

Volledig scherm De Inktpot in Utrecht. © ANP