ProRail start herstel door dassenburcht gestremd spoor Esch, mogelijk snel weer treinen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaf donderdagavond toestemming aan de spoorbeheerder om het spoor te herstellen. Dit was nodig omdat de das een beschermde diersoort is. Dit weekend kan ProRail meer uitsluitsel geven over de duur van het herstel, omdat uit het graafwerk zal blijken hoe groot de dassenburcht is.

Gravende dassen hebben de ondergrond van het spoor aangetast, waardoor ProRail de veiligheid van het treinverkeer niet langer kon garanderen. Dit gebeurde vorige week ook bij het Friese Molkwerum. De herstelwerkzaamheden lijken hier weken te gaan duren, veel langer dan in Esch. Dit komt door verschil in ligging van de burcht en de spoordijk. Ook kan de das in Friesland nergens anders heen en daarom is voorzichtigheid bij het verwijderen van de dieren van groot belang. In Brabant kunnen de dieren daarentegen in de omgeving zelf een nieuwe leefplek zoeken, waardoor ze sneller uit de spoordijk gehaald kunnen worden.