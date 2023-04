ProRail-topman: ‘We snappen niet hoe ongeluk Voorschoten heeft kunnen gebeuren’

Met videoProRail tast nog volledig in het duister over hoe het treinongeval in Voorschoten heeft kunnen gebeuren. Volgens topman John Voppen heeft het bedrijf nog nooit zo’n ongeval gezien. ,,We snappen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren.’’

Hulpverleners troffen ‘een zeer onoverzichtelijke en chaotische situatie’ aan toen ze om even na half vier afgelopen nacht werden gebeld door getuigen en passagiers uit de ramptrein. ,,Het was donker, de bovenleiding was gebroken, mensen riepen om hulp, er was brand uitgebroken en er moest een sloot worden overgestoken”, zei commandant van de Veiligheidsregio Hans Zuidijk tijdens een persconferentie in het gemeentehuis van Voorschoten. Vooral de gebroken bovenleiding bemoeilijkte de hulpverlening. Hierdoor ontstond er gevaar voor elektrocutie en daarom werden passagiers gevraagd nog even in de trein te blijven, totdat de stroom was uitgeschakeld.

Volgens de commandant zijn hulpverleners daarna snel aan de slag gegaan om gewonde slachtoffers uit de trein te halen en passagiers op te vangen die op eigen kracht het spoor konden verlaten. Binnen een uur waren volgens Zuidijk negentien gewonden naar in totaal vijf ziekenhuizen gebracht, waaronder het calamiteitenhospitaal in Utrecht. Inmiddels is duidelijk dat één persoon is overleden. Volgens Zuidijk waren binnen twee uur alle reizigers vertrokken en is het spoor veiliggesteld voor onderzoek.

Tijdens de persconferentie maakte de politie bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek komt naar hoe het afgelopen nacht zo mis kon gaan. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek.

Volledig scherm Wouter Koolmees (president-directeur NS), John Voppen (ceo ProRail), Nadine Stemerdink (burgemeester Voorschoten) en Hans Zuidijk (algemeen directeur VRHM) na afloop van een persconferentie over het zware treinongeluk. © ANP

Auto in brand

ProRail-topman John Voppen sprak van ‘een zwarte dag voor het spoor’. Volgens Voppen is zowel de goederentrein als de reizigerstrein in aanraking gekomen met een bouwkraan. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Volgens omwonenden werd eerst de goederentrein geraakt en ontspoorde daarna de passagierstrein. ,,Er waren onderhoudswerkzaamheden op de sporen die niet in gebruik zijn, maar we snappen nog niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. We hebben nog nooit zo’n ongeluk gezien.” De kraan kan zowel op het spoor als op de weg rijden. Het is onduidelijk waar het voertuig precies stond tijdens het ongeval.

Na de twee botsingen ontstond er brand. Volgens commandant Zuidijk ging dat om een auto die was weggeslingerd. Welke rol de auto heeft gespeeld in het ongeluk, is nog niet duidelijk. Naast het spoor is een weg die volgens omwonenden geregeld wordt gebruikt door werknemers van onderhoudsbedrijven.

Burgemeester Nadine Stemerdink van Voorthuizen toonde haar medeleven aan familie en vrienden van het dodelijke slachtoffer en iedereen die bij het ongeluk betrokken is. Ook sprak ze haar dank uit naar de omwonenden die hun huizen openstelden om passagiers te helpen. ,,Van een huisarts tot boer Freek. Op momenten als vandaag delen we onze schrik en verdriet, maar tonen we ook onze veerkracht.”