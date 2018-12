Prostituee Elena werkt in een ‘rondreizend circus’, maar heeft ook een kind van 2

De Roemeense blijkt voor veel in. Agenten van de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM) doen zich voor als geïnteresseerde klant, bellen de vrouw op en maken een afspraak. Zaterdagavond 19.30 uur in een hotel bij Breda. Twintig minuten voor het afgesproken tijdstip draait een auto de parkeerplaats bij het hotel op. De 27-jarige Elena stapt uit. Haar echtgenoot, een 31-jarige landgenoot en hun 2,5 jarig dochtertje blijven achter in de auto. Wachtend op mama die een uurtje weg is om snel wat geld te verdienen.

‘Moeilijk om grip op te krijgen‘

Zo ging het afgelopen zaterdag. Behalve de Roemeense werden nog vier andere vrouwen die zich via de sekssite hadden aangeboden, in de val gelokt door politiebeambten van de AVIM. In plaats van betaalde seks wordt intensief met de vrouwen gesproken om te kijken of ze niet minderjarig zijn en niet gedwongen worden tot prostitutie. Dat blijkt niet het geval. ,,Je kan het vergelijken met een rondreizend circus’’, zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. ,,De ene avond zit zo’n vrouw in een hotel in Breda en de avond erop is ze actief in een hotel in, ik noem maar wat, Den Bosch. Vaak hebben ze geen vaste woon- of verblijfplaats. Het is heel moeilijk om daar grip op te krijgen.’’

Wat gebeurt er met het kind? Wat gebeurt er met het 2-jarige dochtertje van Elena* dat zaterdag in een auto bij het hotel werd aangetroffen, terwijl haar moeder als prostitué aan het werk was? Veilig Thuis West-Brabant heeft zich over de situatie van het gezin en het kind ontfermd maar onthoudt zich verder van ieder commentaar. ,,Gezien de privacy en veiligheid geven wij nooit informatie over cliënten’’, is alles wat adjunct-directeur ad interim Aubrey Spijker kwijt wil. ,,Gelukkig zat vader bij het kind in de auto en was het nog vroeg op de avond’’, zegt een politiewoordvoerder. ,,Maar je weet natuurlijk niet wat er met dat kind gebeurt als die vrouw ’s nachts om 01.00 uur ergens een klant ergens heeft.’’ Het Roemeense gezin is vanwege de prostitutieproblematiek al langer in beeld bij Veilig Thuis.

Om enig zicht op dat schimmige wereldje te houden, houdt de AVIM geregeld undercoveracties tegen illegale prostitutie en mensenhandel. Clubs worden bezocht of via sites als Kinky.nl of sexjobs.nl worden afspraken gemaakt met vrouwen die in hun woning een peeskamertje hebben of klanten in hotels ontvangen zoals Elena.

Quote Er zijn maar een paar happy hookers die er goed van kunnen leven. Voor de rest is het pure economi­sche noodzaak en zitten de verdien­sten nauwelijks boven bijstandsniveau.’’ Joukje Welman, RUPS

1100 sekswerkers

Ondanks dat de politie niet zo heel erg vaak op mensenhandel en uitbuiting stuit, gaan de undercoveracties ook in West-Brabant waar naar schatting 1100 sekswerkers actief zijn, door. ,,De acties zijn vooral preventief bedoeld’’, zegt Van Hooijdonk. ,,Een waarschuwing om minderjarigen niet aan te zetten tot prostitutie of om meisjes uit het buitenland hier naar toe te halen. Deels helpt dat.’’

RUPS

Joukje Welman juicht de acties toe. Ze werkt in de regio Breda al drie jaar voor het project RUPS ( Regionaal Programma Uittreden Sekswerkers) dat prostitués als Elena helpt een ander leven te beginnen. 132 vrouwen en 2 mannen klopten de afgelopen jaren bij haar aan om hulp. 32 daarvan wisten met behulp van Joukje uit het wereldje te stappen. Ze vonden een baan in de zorg, horeca of werden eigen ondernemer. Maar wel in een andere tak van sport. Welman: ,,De anderen zijn wel door gegaan. Maar we hebben in veel gevallen wel hun arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren. Waardoor ze vooral veiliger hun werk kunnen doen.’’

Leeftijd

Een deel van de sekswerkers die bij Welman aanklopt is getraumatiseerd of heeft verslavingsproblemen. De redenen om eruit te stappen zijn divers. ,,Vaak is het de leeftijd. Ze worden te oud. Of ze willen een partner, maar dat is moeilijk als je in die business zit. Gelukkig maar, zou ik haast zeggen, zijn er nog partners die dat niet accepteren.’’

Maar het merendeel van de sekswerkers die Welman ziet, wil eruit omdat ze helemaal klaar zijn met het wereldje. ,,Die voelen aan iedere vezel in hun lijf dat ze niet meer willen. Echt, maar een heel klein groepje doet dit voor haar plezier. Er zijn maar een paar happy hookers die er goed van kunnen leven. Voor de rest is het pure economische noodzaak en zitten de verdiensten nauwelijks boven bijstandsniveau.’’