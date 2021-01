Prostituees strijken neer in hotels, nu kamers goedkoper zijn geworden

Friese boeren willen hek rond de hele provincie, tegen de wolf

7 januari Een groep Friese veehouders wil een hek rond de provincie Friesland plaatsen om wolven buiten de deur te houden. De boeren, verenigd in de stichting Wolvenhek Fryslân, zijn bang dat koeien en schapen binnen tien jaar uit de wei zullen verdwijnen door ‘de snelle en ongelimiteerde uitbreiding van de wolf’. De veehouders denken dat er over vijf jaar 50 tot 150 wolven in Nederland zijn.