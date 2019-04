‘Prostitutiebezoek moet strafbaar worden’

De politiek onafhankelijke en christelijk geïnspireerde jongerenbeweging Exxpose is voortgekomen uit een in 2012 opgericht blog over vooroordelen omtrent prostitutie. Het burgerinitiatief wil dat in Nederland een variant van het Zweedse prostitutiebeleid wordt ingevoerd. Het zogeheten Nordic-model criminaliseert prostitutie, doordat seks kopen strafbaar is.